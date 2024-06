Azzurri: tra campo e test continua la preparazione europea

Terzo giorno di lavoro per la Nazionale a Coverciano dove sta preparando gli Europei che cominceranno il 14 giugno in Germania. Agli ordini di Luciano Spalletti presenti tutti i 27 giocatori convocati, compreso Di Lorenzo che ieri aveva usufruito di un permesso per impegni familiari. All'appello mancano solo Scamacca e Scalvini impegnati oggi pomeriggio a Bergamo in Atalanta-Fiorentina, recupero della 29/a giornata di campionato: i due sono attesi in ritiro domani. La sessione, aperta ai media solo per i primi 15', è stata preceduta da un discorso di alcuni minuti da parte del ct a tutta la squadra radunata in mezzo al campo numero 4 del Centro tecnico federale. Stamani gli azzurri si sono sottoposti a test cardiopolmonari effettuati dall'Area Performance del Club Italia e dall'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni con l'obiettivo di monitorare e migliorare la condizione fisica dei calciatori. Un'iniziativa avviata già da diversi anni.