Bagnaia a Sanremo: "Io dj? Meglio che continuo in moto"

"Essere qui è fantastico. Prima di scendere le scale, il cuore batteva come quando si gareggia". Pecco Bagnaia è ospite sul palco di Sanremo. Al fianco di Amadeus il due volte campione del mondo di MotoGp con la Ducati torna anche sui festeggiamenti al Mugello nel 2023, quando si improvviso dj: "Un talento? Meglio con le moto. Meglio continuare a svolgere ciò che sto facendo", scherza il pilota torinese. "La mattina prima della corsa, appena mi sveglio, mi piace ascoltare la musica. Spazio su ogni genere, in base a come mi sento. Il rock mi dà la carica giusta. La musica fa parte del mio mondo al 100%", racconta Bagnaia.