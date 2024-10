Bagnaia, fondamentale trovare subito le gomme giuste

"Non so perché, ma quando si arriva qui, mercoledì e giovedì ci sono sempre delle giornate fantastiche. Poi nel weekend ecco pioggia e vento". Francesco Bagnaia sorride mentre si improvvisa esperto di meteo, al microfono di Sky Sport. Tornato serio, ripete quanto gli piace la pista di Phillip Island: "Poi quest'anno è stata tutta riasfaltata, quindi anche quel minimo di buche e la carenza di grip non dovrebbero più essere un problema". "Sembra che nel fine settimana le temperature caleranno molto e, soprattutto, che ci possa essere tanto vento tra domani e sabato" aggiunge. Per questo sarà importante essere competitivi fin dal primo turno di prova, "anche perché non penso che avremo tante situazioni di asfalto asciutto, mentre domenica é previsto sole. Quindi sarà fondamentale trovare già in FP1 le gomme per il ritmo gara". L'anno scorso Jorge Martin era l'inseguitore nella corsa al titolo MotoGP e Bagnaia faceva la lepre. Ora le parti si sono invertite. "Se rimarremo così fino a Valencia cambierà poco o niente - il commento del pilota torinese, riferito ai 10 punti che lo separano dallo spagnolo - Però quando sei davanti hai un minimo in più di margine. Vedremo come si evolve il mondiale. Marc (Marquez, ndr) ed Enea (Bastianini) sono lontani, però basta poco. Ma soprattutto bisogna provare a vincere e togliere punti a Jorge. Questa é una pista favorevole per lui. Sarà importante essere da subito veloci e provare a ripetere quel che abbiamo fatto in Giappone".