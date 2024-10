Bagnaia, l'Australia appuntamento molto importante

Il GP in Australia "aprirà l'ultima tripla della stagione prima del gran finale di Valencia, perciò sarà molto importante". Francesco Bagnaia si appresta alle gare di Phillip Island consapevole di quanto conti ogni punto nella competizione per il titolo MotoGP con Jorge Martin. "Ormai mancano pochissimi Gran Premi e sarà davvero essenziale ottenere sempre il massimo e non commettere errori - sottolinea il campione in carica - Nell'ultimo fine settimana a Motegi abbiamo lavorato bene, ma è anche una pista che si adatta molto bene al mio stile di guida. Phillip Island è un tracciato veloce dove sono sempre stato piuttosto competitivo, ma anche un po' particolare ed il grip dell'asfalto e le condizioni meteo altalenanti giocano sempre un ruolo chiave".