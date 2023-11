Bagnaia, "Pochi hanno vinto due titoli mondiali di fila"

Solo pochi hanno vinto due titoli mondiali consecutivi, ma essere sconfitti non significherebbe necessariamente un fallimento. Francesco Bagnaia ha parlato al sito MotoGP.com, in vista del Gran Premio della Malesia. "L'anno scorso la pressione era più alta, la Ducati non vinceva un titolo da 15 anni - ha detto il leader della classe MotoGP e campione in carica - e io sentivo tutto il peso su di me. Questa stagione è diversa. Sento sempre una grande responsabilità, ma in un modo che mi dà una grande motivazione. Essere un punto di riferimento è qualcosa di cui essere orgogliosi".