Bagozza vince a Davos, Coratti 3°, Dalmasso 2° nel Snowboard

Daniele Bagozza trionfa nel primo slalom parallelo stagionale della Coppa del Mondo di Snowboard, tenutosi a Davos (Svizzera), battendo in finale l'austriaco Arvid Auner e portando Edwin Coratti al terzo posto. La snowboard italiana è protagonista in questo avvio di stagione, con ben otto atleti nel tabellone principale, cinque uomini e tre donne. Maurizio Bormolini e Roland Fischnaller escono al primo turno, ma Bagozza e Coratti riescono a creare una semifinale tutta italiana superando il coreano Lee e l'austriaco Burgstaller. Aaron Marc, invece, cede allo statunitense Winter. La sfida tricolore si conclude con un solo centesimo di vantaggio a favore di Bagozza, che nella finalina ha la meglio su Winters per conquistare il secondo podio stagionale. Auner, invece, si arrende a Bagozza, che ottiene così il suo terzo successo in carriera - tutti in slalom - a distanza di quasi quattro anni dall'ultimo. "Sono contentissimo, senza parole - ha dichiarato Bagozza - Ho lavorato quattro anni per tornare sul podio. Sono riuscito a vincere e faccio fatica a crederlo: non potevo sperare in un Natale migliore. Voglio iniziare il nuovo anno come ho concluso il 2023". Lucia Dalmasso, invece, si conferma sul secondo gradino del podio, arrivando a soli 29 centesimi dal primo successo in carriera. La tedesca Ramona Theresia Hofmeister, però, è troppo forte in questo inizio di stagione, ottenendo la sua terza vittoria su altrettante gare. Ottavo posto per Elisa Caffont e nono per Jasmin Coratti. "Sono davvero tanto contenta di essere salita sul podio anche in slalom - ha dichiarato Dalmasso - Ci credevo ma non tantissimo, se proprio devo essere onesta visto che mi trovo meglio in gigante. Nel giro di una settimana ho fatto due finali con Ramona Hofmeister: la prossima volta devo riuscire a batterla".