Balotelli a Genova,nel pomeriggio primo allenamento'sono carico'

Mario Balotelli è arrivato oggi a Genova per iniziare la sua nuova avventura in serie A con il Genoa. "Sono carico e sinceramente non ho tanta voglia di parlare, voglio cominciare". Così si è espresso prima di entrare alla Casa della Salute di Genova Multedo a poche centinaia di metri dal centro sportivo Signorini per le visite mediche. "Fuoco dentro? lo vedrete dai", commenta Super Mario che prima di entrare ha firmato autografi ad una decina di tifosi. "Saluto i tifosi, ci vediamo allo stadio e speriamo in bene, darò tutto me stesso". Al termine delle visite mediche iniziate a metà mattina Balotelli, accompagnato dal fratello Enock, dal suo preparatore atletico personale e dallo staff sanitario del Genoa, si presenterà al centro sportivo per firmare il contratto che lo legherà al club rossoblu fino al 30 giugno 2025. Nel pomeriggio sosterrà il primo allenamento agli ordini dell'allenatore del Genoa Alberto Gilardino.