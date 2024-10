Balotelli ha firmato con il Genoa, contratto fino a giugno 2025

Mario Balotelli è ufficialmente un giocatore del Genoa. Ad annunciarlo è stato il club con un video diventato subito virale in rete. L'attaccante bresciano ha firmato nel pomeriggio il contratto che lo legherà alla società rossoblù sino al 30 giugno 2025, quindi ha sostenuto una seduta di allenamento individuale (la squadra si era allenata in mattinata). Balotelli aveva effettuato le visite mediche questa mattina e domani si aggregherà ai compagni per la prima seduta con la nuova squadra. Il ritorno in serie A potrebbe avvenire già giovedì sera in occasione del turno infrasettimanale che vedrà il Genoa ospitare al Ferraris la Fiorentina con fischio d'inizio alle ore 18.30. Balotelli non gioca in serie A dal campionato 2019/20 quando vestì con poca fortuna la maglia del Brescia.