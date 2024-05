Barcellona ko a Girona, il Real di Ancelotti campione di Spagna

Il Real Madrid è campione di Spagna. Grazie alla vittoria per 3-0 sul Cadice e con la sconfitta a sorpresa del Barcellona a Girona 4-2, la squadra di Carlo Ancelotti conquista matematicamente lo scudetto: ai blaugrana non sono bastate le reti di Christensen (0-1) e Lewandowski (1-2) a impedire la rimonta dei padroni di casa che grazie al successo scavalcano in classifica proprio la squadra di Xavi e vedono la qualificazione alla Champions. Per il Real (87 punti a 4 giornate dalla fine e un vantaggio di 13 punti sul Girona) si tratta del 36/o titolo nazionale, per il tecnico italiano il secondo in Liga dopo quello del 2021-22.