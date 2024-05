Baroni lascia la panchina del Verona

Marco Baroni non sarà più l'allenatore del Verona. Le speranze che il tecnico toscano resti alla guida dell'Hellas sono evaporate dopo l'incontro con la società gialloblù. Rottura vera e propria. Il sodalizio scaligero ha offerto un altro anno di contratto al tecnico che si sarebbe legato al Verona sino al 2026. Ma nonostante il prolungamento del contratto Baroni ha detto no. Lui a Verona, semplicemente, non vuole restare anche se ha un contratto valido che scadrà alla fine del prossimo campionato. Divorzio in piena regola e parti che non sembrano separarsi con il sorriso sulle labbra. L'addio di Baroni apre al toto allenatore in casa gialloblù. Numerosi i nomi che circolano, dall'ex Sassuolo Dionisi a Filippo Inzaghi e Gattuso sino all'emergente Donati. Tante le ipotesi, un'unica certezza. Marco Baroni non siederà più sulla panchina del Verona.