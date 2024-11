Baroni, nella mia Lazio spazio ai giovani e cultura del lavoro

Alla Lazio "ho trovato una società strutturata, molto organizzata, con un centro sportivo e delle competenze interne di primo livello. E poi ho trovato giocatori con una grande cultura del lavoro: è stato un punto di partenza fondamentale, come la loro disponibilità, l'applicazione al lavoro, l'aver subito legato e condiviso i nostri principi, sia di cambiamento che quelli che volevamo mantenere". Marco Baroni a Radio anch'io sport ha descritto così l'ambiente del club che allena da questa stagione. Le big della serie A puntano sempre più sui giovani, Lazio inclusa: "Dobbiamo rompere questo retaggio sulla giovane età: se guardiamo al calcio europeo, si trovano 2006 e 2007, giovanissimi in campo - ha sottolineato Baroni - Al giovane devi creare un percorso: quest'anno sono andati via giocatori che hanno fatto la storia recente della Lazio. C'è stato un ricambio generazionale, abbiamo puntato dei giovani di talento. Compito mio è dar loro fiducia e la fiducia la trovano quando l'allenatore li manda in campo".