Basket: Eurolega; Valencia - EA7 Milano 84-72

Si assottigliano le possibilità dell'EA7 Milano di qualificarsi alla post season di Eurolega. L'Olimpia, nonostante il recupero di Shields e il debutto di McGruder, perde a Valencia un importante scontro diretto (72-84) e si allontana a tre vittorie dai primi 10 posti che valgono i play-in. Milano parte forte e va in vantaggio di 11 punti ad inizio terzo periodo prima di sparire: l'Olimpia segna 56 punti in 27', ma appena 14 nei successivi 10', con una sconfitta davvero pesante. Napier realizza 20 punti, Hall 17 ma lo 0-13 cambia completamente l'inerzia della gara e allontana Milano dal discorso post-season. È la difesa che tradisce Ettore Messina: 5 giocatori di Valencia vanno in doppia cifra, guidati dall'ex Davies (15, autore anche di una strepitosa stoppata su Melli).