Basket: finali Nba; Boston vince anche gara-2, Dallas ko 105-98

I Boston Celtics hanno sventato un disperato recupero dei Dallas Mavericks nei minuti finali vincendo 105-98 e portandosi in vantaggio per 2-0 nella finale Nba al meglio delle sette partite. Jrue Holiday ha guidato le marcature di Boston con 26 punti e i Celtics hanno resistito alla tripla doppia da 32 punti di Luka Doncic ottenendo la seconda vittoria consecutiva in casa. Mercoledì la serie si sposterà a Dallas per la terza partita.