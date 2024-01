Basket: Marc Gasol dice addio, "è la fine di un capitolo'

Dopo 20 stagioni di memorabile pallacanestro, anche per Marc Gasol è arrivato il momento di dire stop. Il pivot catalano, 39 anni compiuti appena due giorni fa, ha annunciato oggi il suo addio al basket professionistico. "È la fine di un capitolo", ha scritto in un messaggio sui social accompagnato da un video con i momenti salienti della sua carriera. Dopo le 14 stagioni in Nba, molte delle quali giocate in concomitanza con il fratello maggiora Pau (ritiratosi nel 2021), Marc Gasol era tornato a giocare in Spagna, al Cb Girona, nel 2022. Nella squadra catalana, da lui stesso fondata, ha assunto il ruolo di presidente-giocatore, scendendo in campo per l'ultima volta a maggio 2023. "È il momento di farmi da parte e condividere tutto ciò che il basket mi ha insegnato e mi ha dato", ha detto a Barcellona, in una conferenza stampa. Per il futuro, uno dei suoi programmi è quello di rimanere legato al Cb Girona, mantenendo la carica di presidente, secondo quanto reso noto ai cronisti in questa circostanza. "Adesso per me la sfida era ritirarmi", ha detto Gasol. "E la affronto con naturalezza, come se fosse il passo necessario. Ma l'istinto del giocatore è quello di lottare contro questa decisione". Tra i principali titoli vinti in carriera, ci sono due Mondiali con la Spagna, due argenti olimpici (Pechino 2008 e Londra 2012) e un anello Nba con i Toronto Raptors nel 2019.