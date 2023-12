Basket: Nba, con un super Embiid Filadelfia domina Toronto

I Philadelphia Sixers, sospinti ancora una volta dalla loro stella Joel Embiid, hanno ottenuto nella notte italiana l'ottavo successo negli ultimi nove incontri NBA dominando i Toronto Raptors (121-111), mentre i Denver Nuggets hanno ottenuto la quarta vittoria in trasferta andando a vincere a Brooklyn contro i Nets (122-117). Embiid si è ripreso da un infortunio alla caviglia e ha segnato 31 punti e ottenuto 10 rimbalzi in casa contro i Raptors, la sua 13/a partita consecutiva con almeno 30 punti e 10 rimbalzi. Embiid ha potuto contare sul contributo dei suoi compagni Tyrese Maxey e Tobias Harris, 33 punti ciascuno. Solida terza nella Eastern Conference, Filadelfia è a una sola vittoria da Boston e Milwaukee. A Brooklyn, il campione in carica Denver ha potuto contare su Jamal Murray, autore di 32 punti, e su Nikola Jokic (31, +11 rimbalzi), mentre i locali hanno realizzato una grande prestazione complessiva con sette giocatori con più di dieci punti. I giocatori di Michael Malone consolidano il terzo posto nella Western Conference. I Sacramento Kings hanno battuto in casa i Phoenix Suns (120-105). Il pivot lituano Domantas Sabonis ha realizzato 28 punti, 12 assist e 11 rimbalzi in 35 minuti. Anche De'Aaron Fox ha dato un grande contributo con 23 punti e sette assist. Per i Suns, Kevin Durant, come Sabonis, ha segnato 28 punti, Devin Booker si è fermato a 24. A Miami, Tyler Herro ha segnato 30 punti e Duncan Robinson ha segnato 21 dei suoi 27 nel quarto quarto permettendo agli Heat, privati ;;di Jimmy Butler, di conquistare una preziosa vittoria (122-113) sugli Atlanta Hawks. Gli Heat, che erano sotto di 11 punti all'inizio del terzo quarto, hanno resistito a una doppia doppia (30 punti e 13 assist) della stella di Atlanta Trae Young, alla sua sesta partita consecutiva con almeno 30 punti e 10 passaggi. La franchigia della Florida è sesta nell'Est prima di sfidare Filadelfia lunedì.