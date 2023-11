Basket: Nba; i Lakers vincono il derby ai supplementari

I Lakers interrompono una striscia di 11 sconfitte in fila nel derby coi Clippers, vincendo dopo un tempo supplementare 130-125 grazie ai 35 punti di LeBron James e nonostante i 73 della coppia George-Leonard. Boston segna 155 punti e travolge Indiana, mantenendosi imbattuta come Dallas (vincente su Chicago). Primo ko stagionale per Denver a Minneapolis, cade malissimo anche Milwaukee a Toronto. Klay Thompson segna a 2 decimi dalla fine e batte Sacramento, rimonte vincenti per Brooklyn, New Orleans e Portland. Terzo successo in fila per gli Hawks, che si affidano di nuovo a Dejounte Murray (24 punti) e altri sei giocatori in doppia cifra per travolgere gli Wizards, battuti nettamente nei due quarti centrali (74-52). Atlanta continua a vincere nonostante le brutte percentuali al tiro di Trae Young (23 punti 10 assist ma 7/18) al tiro, mentre agli ospiti non servono i 25 di Kyle Kuzma e i 22 di Deni Avdija, tornando sotto la doppia cifra di svantaggio solo nell'ultimo minuto di gioco. Senza Daniel Gafford infortunato, è Mike Muscala a prendersi il posto da titolare in quintetto mentre Danilo Gallinari esce di nuovo dalla panchina. Sul campo di una delle sue tante ex squadre chiude con 8 punti e 5 rimbalzi in meno di 19 minuti, tirando 4/5 dal campo senza neanche una tripla tentata nel suo match, con un plus-minus finale di -4 nei minuti in cui è rimasto in campo. L'azzurro è il migliore dei suoi dalla panchina insieme a Landry Shamet Bisogna risalire al 1958-59, quando i Celtics avevano un solo banner al soffitto e Red Auerbach era in panchina al vecchio Boston Garden, per trovare una gara in cui i biancoverdi hanno segnato più di 155 punti. La prova di questa notte infatti è la seconda migliore nella storia della franchigia, dietro solo ai 173 rifilati ai Minneapolis Lakers il 27 febbraio 1959. Incrementali i vantaggi: +10 dopo tre minuti, +20 nel secondo quarto, +30 nel terzo e +53 nel quarto periodo, tirando col 57% di squadra e 20/35 da tre.