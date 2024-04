Basket: playoff Nba, Denver elimina i Los Angeles Lakers

Come in gara-2, Jamal Murray segna il canestro della vittoria per i Denver Nuggets ed elimina i Los Angeles Lakers dai playoff, chiudendo come miglior realizzatore del match a quota 32 punti (108-106 il risultato finale). Ai gialloviola non basta la tripla doppia sfiorata da LeBron James (30 punti, 9 rimbalzi, 11 assist). Boston vince di nuovo a Miami e si porta sul 3-1 nella serie grazie ai 38 punti di Derrick White, ma trema per l'infortunio di Porzingis. Oklahoma City gioca un grande ultimo quarto ed elimina New Orleans con un perentorio 4-0. Ancora una volta i Denver Nuggets e i Los Angeles Lakers danno vita a una partita combattutissima da 16 avvicendamenti nella guida del punteggio e 10 parità. A spezzare quest'ultima è un altro canestro decisivo di Jamal Murray, che come in gara-2 piega la resistenza dei Lakers segnando dalla media distanza a 4 secondi dalla fine, con i Lakers senza timeout che non riescono a prendersi un tiro in equilibrio per rispondere. Per il secondo anno in fila i Nuggets eliminano i gialloviola dai playoff: al secondo turno sfideranno Minnesota. I Celtics si confermano dominanti a South Beach, vincendo (88-102) per la sesta volta consecutiva (14-3 nelle ultime 17) controllando la partita dal primo quarto senza mai farsi sorprendere. I biancoverdi chiudono i primi 12 minuti a quota 34 mentre i padroni di casa hanno bisogno di tre quarti per raggiungere anche solo quota 59, spenti dalla grande difesa dei Celtics. Adebayo chiude a quota 25 con 17 rimbalzi, Herro ne mette 19 e Martin 18, ma gli Heat perdono Jaquez per infortunio nel secondo tempo e non hanno armi per opporsi