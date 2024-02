Basket: premi serie A intitolati a Meneghin, Gamba e Riva

Il premio per il miglior giocatore del campionato porterà il nome di Dino Meneghin, quello del miglior allenatore di Sandro Gamba e quello del capocannoniere di Antonello Riva. Lo ha deciso l'assemblea di Legabasket, nell'ambito del nuovo progetto Lba awards. I riconoscimenti individuali porteranno così il nome di tre leggende del basket italiano. "Questa intitolazione - dice Meneghin - è inaspettata, ma al tempo stesso mi onora tantissimo vedere il mio nome associato a un premio così prestigioso. Così come per la chiamata nella 'Naismith Hall Of Fame' lo condivido con tutti i compagni di squadra ed allenatori che hanno attraversato la mia carriera e che mi hanno permesso di raggiungere questi traguardi". Per Sandro Gamba "si tratta forse del riconoscimento che mi inorgoglisce maggiormente in tutta la mia carriera. Premia una persona che ha sempre cercato di essere prima che un allenatore un insegnante del gioco, con l'umiltà di seguire tutte le tappe con pazienza, umiltà e tanto amore per questo sport, senza mai mollare di fronte ad ogni ostacolo". Anche Antonello Riva si è detto "onorato di questa intitolazione che mi auguro possa essere di stimolo per i giocatori italiani che vorrei tanto vedere prima o poi salire sul podio di miglior realizzatore del campionato".