Basket: qualificazioni a Euro2025, Pozzecco seleziona 23 azzurri

Due gare contro l'Islanda per chiudere il discorso qualificazione a EuroBasket 2025. Il ct azzurro Gianmarco Pozzecco ha selezionato 23 giocatori in vista della seconda 'finestra' in programma dal 18 al 25 novembre: 15 per il raduno al centro di preparazione olimpica dell'Acqua Acetosa lunedì prossimo e per il match di Reykjavik di venerdì 22 novembre. Dal 23 novembre lo staff tecnico avrà la possibilità di convocare anche alcuni tra gli 8 atleti a disposizione provenienti dai club di Eurolega, compreso il capitano Nicolò Melli che ha già confermato la sua presenza per la gara di Reggio Emilia di lunedì 25 novembre. Diego Flaccadori e Giordano Bortolani si aggregheranno alla squadra il 19 novembre. "Siamo molto contenti di tornare in campo. Le due partite che ci attendono sono decisive e stimolanti allo stesso tempo - le parole di Pozzecco -. L'Islanda è una formazione da non sottovalutare e capace di poterci mettere in difficoltà. Sono felice di poter vedere giocatori che non ho mai conosciuto o che ho visto poco la scorsa estate: è una responsabilità, quella di dare spazio a chi merita, che sento molto. La situazione, vista la contemporaneità dei calendari internazionali, non è omogenea e per questo non potremo avere con noi tutti i giocatori che avremmo voluto. Colgo l'occasione per ringraziare quelle squadre che con entusiasmo hanno accolto le nostre richieste e per sottolineare i proficui progressi compiuti in questi anni da tutte le parti in causa. Mi auguro che i confronti possano continuare in maniera positiva in modo tale da arrivare ad una soluzione definitiva condivisa per il bene di tutto il movimento". Dopo le vittorie di febbraio contro Turchia e Ungheria, gli Azzurri cercano un altro bis per archiviare la qualificazione all'Europeo prima ancora di giocare le ultime due partite di febbraio. Questi i convocati: Marco Spissu, Davide Moretti, Diego Flaccadori, Amedeo Tessitori, Saliou Niang, Grant Basile, Giordano Bortolani, Davide Casarin, Michele Vitali, Riccardo Rossato, Federico Poser, Luca Severini, Davide Alviti, Nicola Akele, John Petrucelli. A disposizione: Dame Sarr, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Giampaolo Ricci, Guglielmo Caruso, Achille Polonara, Mouhamet Diouf, Alessandro Pajola.