Basket:Nba; i Lakers ai playoff, Sacramento elimina Golden State

Zion Williamson trascina New Orleans alla rimonta dal -18 con 40 punti, ma deve abbandonare il finale di gara per un infortunio e i Los Angeles Lakers di LeBron James (23 punti, 9 rimbalzi e 9 assist) ne approfittano e vanno ai playoff. Sacramento domina Golden State, scappando nel 2° tempo sulle spalle di un grande Keegan Murray (32 punti e 9 rimbalzi) e chiudendo la stagione degli Warriors. Pelicans e Kings si giocheranno l'8° posto a Ovest venerdì notte. La sfida al play-in si trasforma in un microcosmo della rivalità tra Pelicans e Lakers, con i padroni di casa che prima vanno sotto anche di 18 punti sbagliando tutto ciò che si può sbagliare, poi rimontano sulle spalle di uno Zion Williamson strepitoso ma nel finale perdono sia la loro stella che la partita. LeBron James e Anthony Davis (20 punti e 15 rimbalzi) guidano i gialloviola alla qualificazione ai playoff, supportati da un D'Angelo Russell (21 punti e 6 assist) glaciale nei momenti decisivi della partita. 106-110 il punteggio finale a favore dei Lakers. La vendetta tanto attesa a Sacramento si materializza nella seconda sfida del play-in a Ovest vinta 118-94, dove i Kingsconducono fin dall'inizio e prendono il largo nella seconda metà di gara trascinati da un Keegan Murray in grande serata e dal solito De'Aaron Fox (24 punti e 6 assist). Golden State trova 22 punti da Steph Curry, ma tira con il 41.3% dal campo e il 31.3% da tre di squadra e viene sopraffatta dall'energia e dall'intensità dei padroni di casa senza riuscire mai davvero a reagire.