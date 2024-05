Basket:semifinali playoff; Bologna supera Venezia e va in finale

La Virtus Bologna vince gara 4 contro Venezia 96-81, chiude la serie delle semifinali 3-1 e vola in finale dove affronterà Milano. Decisiva per la vittoria di Bologna la prestazione di Tornike Shengelia, autore di 29 punti insieme a quella di Marco Belinelli, autore di 22, con Awudu Abass che ne mette a referto 15. Per Venezia i 21 punti di Max Heidegger e 12 di Aamir Sims non bastano. La sfida scudetto tra Bologna e Milano inizierà giovedì 6 giugno alla Segafredo Arena, poi gara-2 sabato 8 e gara-3 l'11 giugno a Milano: l'eventuale gara-4 sarà ancora all'Unipol Forum, l'eventuale "bella" a Bologna.