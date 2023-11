Bayern domina a Dortmund, 'Klassiker' senza storia

E' un 'Klassiker' senza storia quello di oggi in cui, a Dortmund, il Bayern Monaco strapazza il Borussia rifilandogli un poker di reti. La squadra bavarese sblocca il risultato in avvio con Upamecano con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Al 9' il raddoppio con Harry Kane che appoggia in rete dopo un assist di Sané. Nella ripresa 0-3 del Bayern ancora con il bomber inglese, che nel recupero firma la tripletta personale saltando il portiere e appoggiando a porta vuota. Con i tre punti di oggi i biancorossi salgono a quota 26 e a -2 dal capoclassifica Bayer Leverkusen, che è andato a vincere per 3-2 sul campo dell'Hoffenheim. Eroe del match è Grimaldo che segna una doppietta arrivando a 7 gol nella classifica dei marcatori. A segno anche Wirtz, che al 9' aveva aperto le marcature del match. E' crisi senza fine per l'Union Berlino, che perde 2-0 in casa contro l'Eintracht Francoforte e incassa l'ottava sconfitta consecutiva in campionato, la dodicesima totale considerando anche Coppa di Germania e Champions League. Il match dell'Alte Försterei lo decide l'egiziano Marmoush, autore di una doppietta al 2' e 14' del primo tempo. Nella ripresa arriva anche il tris ospite con Nacho che condanna Bonucci (in campo per 83', sostituito da Aaronson) e compagni al terz'ultimo posto in classifica, a quota 6 punti e in piena zona retrocessione.