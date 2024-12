Bayern Monaco batte EA7 Milano 79-78: seconda sconfitta settimanale in Eurolega

Un tiro libero di Weiler-Babb a 11.8'' e l'errore sulla sirena di Shields. Il Bayern Monaco passa così al Forum e infligge, con un finale al cardiopalma (78-79), all'EA7 Milano la seconda sconfitta settimanale in Eurolega (la terza consecutiva se si considera anche il campionato). In una serata in cui vengono celebrati gli ex Napier e Voigtmann (per entrambi due scudetti in due stagioni a Milano), l'Olimpia non riesce a contenere il pick and roll tra Edwards (25) e Booker (23). A nulla valgono i cinque giocatori in doppia cifra (top scorer Mirotic con 18). Avvio tremendo per l'EA7 che dopo 5' si trova sotto di 18 (6-26): Messina è una furia, chiama time-out e la squadra reagisce con vigore, piazzando un parziale di 15-2, fino al pareggio a quota 35. La gara è frenetica e va a fiammate fino alla fine. Milano spreca 5 punti di vantaggio (76-71) negli ultimi 2' con le consuete amnesie difensive. E c'è ansia per le condizioni di Nebo: rientrato in campo dopo quasi due mesi, è uscito per un nuovo infortunio allo stesso braccio.