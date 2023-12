Bayern Monaco batte EA7 Milano 91-84 ai tempi supplementari

L'annuncio del rinnovo fino al 2026 di coach Messina non riesce a invertire il preoccupante trend dell'EA7 Milano. La quarta sconfitta in 10 giorni arriva sul parquet del Bayern Monaco (84-91) dopo un overtime a senso unico (8-15), deciso dal funambolico Edwards (11 negli ultimi 5', 32 complessivi). L'americano mette in evidenza le difficoltà strutturali dell'Olimpia, impotente di fronte agli esterni con accelerazioni fulminee. Rocambolesca ed emblematica l'azione che porta al supplementare, con Milano avanti di tre punti: Tonut non fa fallo ma sporca il tiro di Francisco, la palla finisce a Ibaka che segna da 9 metri il pareggio, lasciando appena 5 decimi sul cronometro. All'Olimpia non basta la balistica di Shields (26, 5/11 da tre e 27 di valutazione) e un ultimo quarto magistrale di Voigtmann (10). La crisi è sempre più nera e profonda.