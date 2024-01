Biathlon: cdm; ad Anterselva Italia seconda in staffetta mista

Secondo posto per l'Italia nella staffetta mista alla tappa di coppa del mondo di biathlon ad Anterselva. Il quartetto azzurro, composto da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel, è stato preceduto solo dai quattro atleti della Norvegia, che sul percorso della Val Pusteria hanno chiuso con un vantaggio di 22.3 secondi. Terzo posto per la Svezia. Il quartetto italiano si è reso interprete di un'eccellente prestazione al tiro con sole cinque ricariche utilizzate che sommata ad una ottima resa sugli sci ha permesso di restare nella scia della Norvegia. Nella frazione di lancio, Dorothea Wierer consapevole di non essere al meglio della condizioni si gioca le proprie carte al poligono, per passare il testimone a Vittozzi in sesta piazza con 18″9 di ritardo dalla Francia. La sappadina è protagonista di una prova pressochè perfetta che le consente di scalare la classifica e di uscire per prima dal secondo poligono nonostante la necessità di utilizzare una ricarica. A metà gara Vittozzi è davanti a tutti. Entrano in scena gli uomini e Didier Bionaz regge al meglio il confronto con l'esperienza di Tarjei B›, concludendo il proprio impegno con soli 5″3 di differenza dal norvegese, allungando però nel contempo nei confronti degli inseguitori, scivolati ad oltre un minuto con Svezia, Repubblica Ceca e Svizzera a contendersi la terza piazza. Nell'ultima frazione Tommaso Giacomel regge la scena con Johannes B›, ma il campione norvegese non concede alcuna possibilità di rientro e con un poligono finale magistrale va a prendersi l'ennesimo successo. E' il nono podio stagionale per il biathlon azzurro in questa stagione e le statistiche dicono che con l'odierno secondo posto Dorothea Wierer sale a 80 podi complessivi, Lisa Vittozzi a 50 mentre Tommaso Giacomel approda a quota 10. Domani la tappa di Anterselva si completa con le mass start: alle 12:30 è in programma la gara maschile, seguita alle 14:45 dalla femminile.