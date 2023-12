Biathlon: cdm; Vittozzi quarta nella mass start di Lenzerheide

Si chiude con un quarto posto, il secondo stagionale, la prova di Lisa Vittozzi nella prima mass start stagionale di Coppa del Mondo di biathlon che ha concluso la tappa di Lenzerheide, in Svizzera. L'azzurra ha completato la prova svizzera senza alcun errore al tiro, tagliando il traguardo con 29"1 di ritardo dalla francese Justine Braisaz che ha potuto completare un fine settimana perfetto con tre successi in altrettante gare disputate. Sul podio con la transalpina sono salite anche le sorelle svedesi Elvira ed Hanna Öberg, staccate rispettivamente di 5"5 e 10"6 dopo aver seguito un percorso analogo al poligono, concedendosi un errore a testa in entrambe le sessioni di tiro a terra. Proprio per non incorrere in errori, Vittozzi ha voluto prendersi tutti i tempi necessari nelle piazzole di tiro a terra, per poi presentarsi all'ultimo poligono spalla a spalla con le sorelle svedesi e la norvegese Ingrid Tandrevold. Nel giro finale le Öberg riescono ad avvantaggiarsi per contendersi la piazza d'onore, mentre Vittozzi ha il merito di tenersi alle spalle Tandrevold (1-0-1-0) con Julia Simon al sesto posto.