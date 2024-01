Biathlon, Italia conquista il terzo posto nella staffetta a Ruhpolding

La staffetta maschile di Coppa del Mondo ha ottenuto il suo secondo podio consecutivo. Dopo il terzo posto a Oberhof, è arrivato il bis nella gara di Ruhpolding, con Tommaso Giacomel come grande protagonista. La Norvegia ha vinto la competizione con 8 ricariche e un tempo di 1h09'49"6, precedendo la Germania di 45 secondi, che ha commesso due penalità e ha effettuato sette ricariche. L'Italia si è piazzata al terzo posto, con un distacco di 58"7 dalla Norvegia e utilizzando 10 ricariche. Il lancio di Elia Zeni è stato all'altezza delle aspettative del giovane azzurro, mentre Didier Bionaz ha iniziato una lenta risalita. Lukas Hofer ha offerto una prestazione eccellente, grazie a un poligono impeccabile (una sola ricarica) e alla sua velocità sugli sci, riportando l'Italia a ridosso delle migliori nazioni. Successivamente, è esplosa la rabbia agonistica di Giacomel, che ha utilizzato solo due ricariche, una per ogni poligono, e ha lasciato l'ultima sessione di tiro alle spalle della Francia. L'azzurro ha seguito Fillon Maillet per qualche centinaio di metri, prendendone le misure, per poi lasciarlo indietro e dirigersi verso il podio finale. L'Italia occupa attualmente la quarta posizione nella classifica generale della staffetta maschile, con 215 punti. In testa si trova la Norvegia con 360 punti, seguita dalla Germania con 270 punti e dalla Francia con 236 punti.