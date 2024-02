Biathlon: mondiali; Italia 11/a in staffetta mista, oro Francia

Va alla Francia vince il primo oro in palio ai Mondiali di biathlon in corso a Nove Mesto (Repubblica Ceca), nella gara di staffetta mista. Sul podio sono saliti anche i quartetti di Norvegia e Svezia, mentre gli azzurri hanno dovuto accontentarsi dell'undicesimo posto, al termine di una prova non brillante. Didier Bionaz, in prima frazione deve girare per due volte, dando il cambio a Tommaso Giacomel nelle posizioni di rincalzo, con oltre 2' di svantaggio dai primi. Anche Giacomel incappa in una penalità e il distacco sale oltre i 3'. Dorothea Wierer riporta l'Italia in 13/a posizione, mantenendo il ritardo di 3 minuti sulla Francia, in testa alla gara e infine Lisa Vittozzi risale ma non va oltre l'11/a posizione. "Gara difficile, tutta la squadra si aspettava di certo un risultato migliore, ma dobbiamo accettare che una prova possa andare storta - commenta Vittozzi -. Certo, sarebbe stato meglio non sbagliare proprio in questa gara. Adesso dobbiamo guardare avanti e pensare alle altre gare".