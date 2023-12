Biathlon: tripletta norvegese a Lenzerheide, Giacomel nono

L'azzurro Tommaso Giacomel ha terminato al nono posto la mass start di Lenzerheide, ultima prova del 2023 per la coppa del mondo di biathlon, vinta dal norvegese Johannes Thingnes Boe che concedendosi due errori al tiro (1-0-1-0) ha tagliato per primo il traguardo in 35'00"1 con un margine di 14"6 su Johannes Dale (0-0-0-1) e 21"8 sul fratello maggiore Tarjei Boe (0-0-0-1). Quattro errori al poligono (1-2-0-1) non hanno impedito a Giacomel di raccogliere il miglior piazzamento della carriera in questo format di gara. Merito soprattutto della seconda parte di gara che ha visto il trentino mantenere un alto ritmo sugli sci, fino ad arrivare a sprintaer per la settima posizione con il tedesco Zobel ed il ceco Krcmar. Diciannovesimo posto quindi per Didier Bionaz (0-0-1-2, distacco di 1'23"1) che fino alla terza sessione di tiro è rimasto a contatto dei migliori; 22esimo quindi Lukas Hofer (1-1-1-1, distacco di 1'26"8). La Coppa del Mondo di biathlon si presenta alla pausa natalizia con Johannes Boe in testa alla classifica generale con 484 punti, seguito dal fratello Tarjei (411) e da Dale (366). Giacomel è tredicesimo (228) e mantiene il pettorale blu di leader della classifica Under 25.