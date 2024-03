Biathlon: Vittozzi "orgogliosa di me stessa, ho pianto di gioia"

"E' stata dura oggi ma alla fine ce l'ho fatta e sono scoppiata in lacrime come una bambina, mi sono voluta godere questo momento". Così Lisa Vittozzi dopo la conquista della coppa del mondo di biathlon. "Ho vissuto davvero sulle montagne russe del biathlon in questi anni, ma ed ora sono in vetta al mondo. Sono orgogliosa di me stessa per essere stata capace di lottare per il mio sogno che è diventato realtà!", ha aggiunto l'azzurra.