Biathlon: Vittozzi seconda nell'inseguimento a Soldier Hollow

Lisa Vittozzi ha conquistato il secondo posto nella prova a inseguimento della tappa della cdm di biathlon a Soldier Hollow (Usa) e torna seconda nella classifica generale. Dopo il quarto posto nella sprint di venerdì, la sappadina ha commesso un solo errore al tiro nella seconda sessione (0-1-0-0) per giocarsi il successo in volata con la francese Lou Jeanmonnot, a sua volta appesantita da un unico giro di penalità (0-1-0-0). L'ultima serie di tiro ha visto l'italiana e la francese sparare praticamente all'unisono, con la transalpina poi più rapida ad entrare per prima nel rettilineo finale e tagliare il traguardo in testa con quattro decimi di margine sulla friulana. Terzo posto in rimonta per Julia Simon. Per quanto riguarda le altre rivali per la Coppa del Mondo, Justine Braisaz Bouchet è settima, con Ingrid Tandrevold undicesima. Per Vittozzi si tratta del quinto podio individuale della stagione in coppa del mondo, con la classifica che vede Tandrevold al comando con 964 punti, Vittozzi a quota 891 e Braisaz-Bouchet a 881. Simon (858) e Jeanmonnot (828) restano in corsa a tre gare dal termine della stagione.