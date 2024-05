Biathlon: Wierer, 'voglio continuare fino a Milano-Cortina'

"Ho ragionato e riflettuto e alla fine mi sono resa conto che sarebbe stato un peccato chiudere cosi una parte della mia vita. Ho parlato con il presidente Flavio Roda e con le Fiamme Gialle, e in accordo con il nostro staff abbiamo capito che c'è la volontà di proseguire fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina". Così l'azzurra del biathlon Dorothea Wierer, in una conferenza stampa on line, ha annunciato i suoi progetti futuri, anche per "chiarire dopo le tante voci, soprattutto sui social media, su cose che forse sono anche non vere". "Non è stata una decisione facile - ha proseguito - perchè ci saranno tanti sacrifici da fare, specie dopo un stagione come quella scorsa, che è stata strana e che mi ha visto in gara solo undici volte. Ho corso da malata parecchie volte e questo non mi ha aiutata. Ho deciso di fermarmi perché non avevo più energie e dovevo prendere delle gocce per dormire". "Ho avuto modo di riflettere, come ho detto, senza allenarmi e riposando, e alla fine ho deciso di continuare".