Binaghi 'effetto Sinner su appeal grandi eventi e tesseramenti'

"L'effetto Sinner è troppo recente per dei dati definitivi, ma stiamo notando già dei trend sia nei grandi eventi che sul tesseramento della federazione. Nella biglietteria delle Finals di Torino siamo già al +300% rispetto allo scorso anno, la biglietteria degli Internazionali di Roma invece è a +35% . Il 2023 lo abbiamo chiuso con 821mila tesserati e quest'anno puntiamo a superare il milione". Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, durante il convegno "Osservatorio Valore Sport" organizzato da The European House Ambrosetti. Parlando invece dell'importanza dei grandi eventi sportivi sul territorio italiano ha aggiunto: "Noi le Finals contiamo di farle i prossimi due anni e anche i successivi cinque, andando oltre anche le Olimpiadi di Milano-Cortina. Migliorando la spesa si migliorano le manifestazioni e l'impatto generato sul territorio. Però manca uno strumento, che deve dare il Governo, e che in fase preventiva e consuntiva, dica se conviene investire nelle prossime Olimpiadi, nei mondiali di atletica o nella Ryder Cup e le Finals".