Binaghi, il tennis in chiaro è la madre di tutte le battaglie

"La visibilità in chiaro è la madre di tutte le battaglie, ci immoliamo per una cosa del genere". Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della Fitp, durante il talk Rcs a Roma. "L'unica cosa che chiediamo sono leggi che siano uguali per tutti - ha aggiunto -. Vorremmo competere con la pallavolo e il calcio a pari condizioni, vorremmo avere tutti la stessa visibilità. Vorremmo misurarci con il calcio per capire cosa dobbiamo migliorare".