Binaghi, Roma ha di fronte prospettive per il quinto slam

"Per chi l'ha vissuta, è più difficile la strada che ci ha portato da una manifestazione fallita a un torneo con upgrade, rispetto a quella che ci separa da un monopolio dei quattro slam che non durerà sempre". Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, nella conferenza stampa degli Internazionali sulla possibilità di fare del torneo nella Capitale un quinto slam. "Per la credibilità che l'Italia si è creata, credo che saremo protagonisti - ha aggiunto - e che, come successo con le Atp Finals, i veri valori verranno fuori. Roma ha grandi prospettive. Quando accadrà non lo so ma non abbiamo raggiunto il punto più alto".