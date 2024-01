Binaghi 'Sinner ambasciatore dello sport italiano nel mondo'

"Jannik Sinner è appena stato nominato dal ministro Tajani come ambasciatore dello sport italiano nel mondo". Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, nella conferenza stampa a Roma. "Io lo dico, a me Sinner fa impazzire - ha aggiunto - Quella ricerca quotidiana del lavoro come dottrina, è quello che anche noi nel nostro piccolo abbiamo e stiamo cercando di fare. Come lui ci piace considerare questi risultati, le Atp Finals a Torino e gli upgrade degli Internazionali, per crescere ancora, noi come lui ci nutriamo di dati e risultati".