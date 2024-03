Bis Italia, sarà sede degli Europei di volley anche nel 2026

Gli Europei di pallavolo si disputeranno in Italia anche nel 2026. Dopo il successo dell'edizione disputata lo scorso anno, gli azzurri campioni del mondo in carica avranno dunque la possibilità di disputare il campionato continentale in casa per la seconda edizione consecutiva. L'Italia sarà co-organizzatrice dell'evento insieme ai Paesi già confermati: Bulgaria, Finlandia e Romania. Una decisione che "testimonia la nostra proficua collaborazione e, allo stesso tempo, il loro incrollabile impegno per il progresso del nostro sport, che ha reso la Federazione Italiana Pallavolo attrice di primo piano nel promuovere la pallavolo in tutto il mondo -, afferma il Presidente della CEV Aleksandar Boricic -. Nominando l'Italia come paese degli Europei 2026, desideriamo capitalizzare la preziosa eredità dell'edizione 2023 e portarla a uno step successivo". "Sono stati giorni intensi e molto gratificanti per noi - ha dichiarato il presidente FIPAV Giuseppe Manfredi -. Con il sostegno della CEV abbiamo realizzato un sogno, due rassegne continentali in nove sedi per un mese di gare che rimarrà nella storia della nostra disciplina".