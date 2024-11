BJ King Cup: Binaghi "vittoria meravigliosa, viatico per Davis"

"Un successo meraviglioso" quello delle ragazze dell'Italtennis nella Billie Jean King Cup, lo definisce il presidente della Federazione italiana tennis e padel (Fitp), Angelo Binaghi. "E' una vittoria delle ragazze, della capitana Tathiana Garbin, dello staff, delle loro famiglie, dei loro team che li seguono tutti i giorni - ha detto ancora a Supertennis -. Ringrazio anche i nostri consiglieri addetti Graziano Risi, Roberta Righetto e Raimondo Ricci Bitti che hanno fatto un gran lavoro. Questa vittoria mi sembra il miglior viatico per la Coppa Davis". "Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini hanno seguito al meglio l'insegnamento di Jannik Sinner vincendo in due set - ha proseguito Binaghi - hanno surclassato le avversarie e in questo modo hanno dato ancora più importanza alla finale dell'anno scorso. Questi successi sono la conferma che abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze fantastiche, con un'età relativamente giovane. Dunque, avremo di fronte a noi 10-15 anni di successi".