BJ King Cup: Bronzetti ok, Italia 1-0 sulla Polonia

Lucia Bronzetti batte per 6-4 7-6 Magda Linette e porta l'Italia in vantaggio 1-0 sulla Polonia nella prima semifinale della Billie Jean King Cup. L'italiana, n.78 del mondo e reduce di un ottimo finale di stagione nel corso del quale ha raggiungo le semifinale del Wta 250 di di Guangzhou, ha avuto la meglio sulla più quotata polacca, n.38 del ranking mondiale, e vincitrice a Praga dell'unico titolo del suo 2024. Nel secondo singolo in programma in giornata si affronteranno Jasmine Paolini e Iga Swiatek. In caso di parità tra le squadre a quel punto toccherà al doppio: l'Italia ha puntato sulle campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini. La Polonia ha annunciato la coppia composta da Magdalena Frech e Katarzyna Kawa.