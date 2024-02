Bologna: Motta "risultato importante, ora sotto con Fiorentina"

Seconda vittoria consecutiva al Dall'Ara per il Bologna e seconda di fila chiusa con quattro gol segnati. Il Dall'Ara dopo il triplice fischio e il 4-0 sul Lecce invoca l'Europa e il patron Saputo e vola sulle ali dell'entusiasmo, grazie alla guida di un Thiago Motta entusiasta: "Non so se questa sia la nostra gara migliore, ne abbiamo giocate tante con prestazioni di alto livello, ma il risultato è importante, come lo è stato con il Sassuolo. Dico bravi a tutti: a chi ha iniziato, a chi è subentrato tenendo alto il livello". "Sono contento per l'entusiasmo e per i cori per il presidente, che merita la riconoscenza della gente - ha proseguito Motta -. Dobbiamo usare questo entusiasmo che si respira come benzina per lavorare sempre meglio e poter correggere le cose da migliorare, tenendo i piedi ben saldi a terra. Dobbiamo pensare a mercoledì e alla Fiorentina.