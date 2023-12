Bologna, Ndoye e Karlsson non ci saranno

Dan Ndoye è costretto a fermarsi per sei settimane a causa di una lesione muscolare ai flessori della coscia destra, rimediata durante l'ultima partita dell'Atalanta: è questa la brutta notizia che accompagna il Bologna in vista della trasferta di Udine. Per Thiago Motta, inoltre, l'emergenza nel ruolo degli esterni offensivi è piena, poiché Karlsson è ancora impegnato con lavoro differenziato a causa della lesione del legamento collaterale del ginocchio e non tornerà ad allenarsi in gruppo prima di una settimana. Restano quindi a disposizione soltanto Orsolini, Saelemaekers e Urbanski.