Bove: Fiorentina-Empoli, la dedica di Dodo 'per te fratello'

La Fiorentina torna in campo stasera in Coppa Italia dopo il malore di Edoardo Bove di domenica scorsa e il brasiliano Dodo ha dedicato una storia su Instagram al compagno di squadra ancora ricoverato all'ospedale Careggi di Firenze. Dodo ha postato una preview di Fiorentina-Empoli, con la maglia numero 4 di Bove e la scritta: "Per te fratello", come a dire che i viola andranno in campo per il proprio compagno di squadra.