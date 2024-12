Bove: striscione squadra viola,' Edo ti aspettiamo'

L'omaggio della Fiorentina e dei tifosi per Edoardo Bove. Prima del derby di Coppa Italia con l'Empoli stasera al Franchi, valido per gli ottavi di finale, è apparso sul maxischermo una immagine del centrocampista, da domenica sera ricoverato all'ospedale di Careggi, e il messaggio 'Torna presto Edo, ti vogliamo bene'. I compagni di squadra di Bove si soni riuniti in mezzo al campo, insieme a tutto lo staff medico, e hanno srotolato un lenzuolo con su scritto 'Non volevi la maglia eccoti lo striscione, Edo ti aspettiamo'. Mentre i tifosi della Fiesole, con migliaia di cartoncini, hanno composto il numero 4, come la maglia indossata finora dal giocatore, fra gli applausi di tutto il pubblico presente.