Brasile supera la Colombia 2-1: Vinicius Junior decisivo, Alisson infortunato

Un Brasile per nulla irresistibile ha battuto la Colombia per 2-1 in una partita delle qualificazioni mondiali del Sudamerica giocata a Brasilia. A segno Raphinha al 6' pt su rigore, pareggio di Luis Diaz, l'asso del Liverpool, al 41' pt e rete decisiva di Vinicius Junior al nono minuto di recupero oltre il 90', quando ormai il match sembrava avviato al pari.

Attimi di paura al 25' st quando c'è stato uno scontro fra il portiere del Brasile Alisson e il difensore 'cafetero' Davinson Sanchez. I due sono venuti a contatto anche con la testa e il colombiano è rimasto svenuto a terra. Poi si è ripreso, ma in stato confusionale, ed è stato portato via in barella. Anche Alisson è stato sostituito, da Bento, dopo essere rimasto seduto sul terreno di gioco per qualche minuto. Ora, secondo il protocollo sulle concussioni adottato anche dalla Fifa, il portiere brasiliano dovrebbe osservare cinque giorni di stop, il che gli impedirebbe di giocare il big match contro l'Argentina. "E' stato sostituito perché ha riportato un trauma cranico. Ora gli faremo una tomografia computerizzata e poi una risonanza", si è limitato a dire il medico della Seleçao, Rodrigo Lasmar.

Nel Brasile fuori nel corso del match anche l'altro ex romanista Gerson, uscito in lacrime per un problema alla coscia sinistra.