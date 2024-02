Brighton avverte il Barca, vogliamo trattenere De Zerbi

Il Brighton avverte il Barcellona e le altre pretendenti al suo allenatore, Roberto De Zerbi: non sara' facile strappare il tecnico italiano agli 'Albions'. "Vogliamo che resti il più a lungo possibile con noi", ha dichiarato il direttore esecutivo del club inglese, Paul Barber, a Bbc Radio. Dichiarazioni scontate, visto il consenso che De Zerbi ha raccolto con la sua avventura in Premier, e che tuttavia hanno ampia eco sui media spagnoli, nella convinzione che il Barcellona punti dritto su De Zerbi. L'ex Sassuolo ha con il Brighton un contratto fino al 2026, ma in Spagna sono convinti della presenza di una clausola rescissoria da 15 milioni, per liberarsi a giugno. A lui sono interessati anche Bayern Monaco e Chelsea.