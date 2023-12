Brignone esulta, "Orgogliosa, avevo il sole dentro di me"

Federica Brignone esulta dopo la vittoria-bis nel gigante di Coppa del Mondo di Mont Tremblant. "In questo giro sono veramente orgogliosa di me stessa - afferma la campionessa azzurra -, le condizioni climatiche erano davvero difficili e peggioravano di minuto in minuto. A quel punto nessuno riusciva a stare davanti a Direz. Fra una manche e l'altra parlavo con mio fratello Davide e ci dicevamo che nell'ultimo mese abbiamo spesso trovato queste condizioni, dovevo essere pronta. Così sono uscita dal cancelletto con la giusta rabbia dopo la prima manche, ero convinta e ho provato a dare il massimo, evidentemente avevo il sole dentro di me. Il coraggio in queste situazioni è molto importante, ma allo stesso tempo occorre avere coscienza di quello che si sta facendo e pensare a come sciare, perché non si vede nulla per terra. Bisogna lavorare molto con la sensibilità, ricordare dove ci si trova in pista e anche se il proprio corpo può bloccarsi, bisogna cercare di andare avanti controvoglia". Con il successo in Canada Brignone fa toccare all'Italia quota 122 successi nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La valdostana, con 23 vittorie, supera Sofia Goggia (22) in vetta alla classifica delle vincitrici all time azzurre: dietro alle due campionesse Deborah Compagnoni con 16 affermazioni.