Brignone vince gigante a Mont-Tremblant, Cdm per Sci

Federica Brignone, l'unica azzurra ad aver mai vinto la Coppa del Mondo, ha vinto il primo slalom gigante della Coppa del Mondo di sci donne a Mont Tremblant, in Canada, con il tempo di 2.14.95. Si tratta del suo 22° successo in carriera, alla pari di Sofia Goggia. Al secondo posto si è classificata la slovacca Petra Vlhova in 2.15.16, seguita dall'americana Mikaela Shiffrin in 2.15.24. L'Italia ha ottenuto un grande risultato di squadra, con Marta Bassino 6/a in 2.15.99 e Sofia Goggia 7/a in 2.16.57. Più indietro Roberta Melesi 18/a in 2.18.11, mentre Elisa Platino, pur essendo stata 30/a, è finita fuori.