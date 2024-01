Buchanan ufficialmente al Inter, è un giocatore di calcio L'Inter conferma l'arrivo di Tajon Buchanan dal Club Brugge: il primo giocatore canadese a scendere in campo in Serie A. Duttilità e grande etica del lavoro per il giovane arrivato a Milano da Brampton. L'avventura nerazzurra è appena cominciata.