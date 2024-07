Buffon prolunga con l'Italia, 'azzurro la mia seconda pelle'

Gianluigi Buffon prolunga il suo incarico in azzurro. L'ex portiere, capodelegazione della nazionale e Euro 2024 e con il contratto in scadenza a fine torneo, ha incontrato oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e ha "accettato con entusiasmo la proposta" del numero 1 federale, come fa sapere la federazione. "L'azzurro è la mia seconda pelle", ha commentato Buffon, primatista di presenze con la maglia della nazionale (176), dicendo sì all'idea di Gravina di un "percorso professionale ancora più ampio e trasversale all'interno del Club Italia". "Gigi è una risorsa straordinaria per Figc e nazionale", le parole di Gravina.