Bundesliga: 3-2 al Friburgo, il Leverkusen corre verso il titolo

Il Bayer Leverkusen non rallenta il suo ritmo in vetta alla Bundesliga e vincendo 3-2 a Friburgo in una partita della 26/a giornata mantiene un vantaggio di 10 punti sul Bayern Monaco. Le tre reti della capolista, alla settima vittoria consecutiva, sono state realizzate da Wirtz, Hlozek e Schick, col Friburgo che nei 10' finali ha cercato il pareggio dopo la rete del 2-3 di Keitel ma senza riuscire a frenare la corsa della capolista. Prende tre punti anche il Borussia Dortmund grazie al successo per 3-1 sull'Eintracht e torna al quarto posto con un punto di vantaggio sul Lipsia. Il Borussia alla ripresa del campionato affronterà il Bayern Monaco, dove oltre all'amarezza per il sogno ormai svanito del possibile 11/o titolo consecutivo c'è un po' di preoccupazione per le condizioni di Harry Kane. L'attaccante è partito per l'Inghilterra per farsi curare dai medici della nazionale un infortunio alla caviglia riportato ieri. Kane ha una lunga storia di infortuni alla caviglia e a Monaco sperano che si riprenda in fretta, o almeno per i quarti di Champions League, ultimo obiettivo stagionale della squadra di Thomas Tuchel.